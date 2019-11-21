نشبت مشاجرة بين ثلاثة طلاب داخل الحرم الجامعي بالمنوفية، أصيب على إثرها شخصين، جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم .

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود الطباخ، رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين عدد من الطلاب داخل الحرم الجامعي بشبين الكوم، ما أدى إلى إصابة شخصين.

وتمكنت مباحث شبين الكوم، من ضبط المتهم في الواقعة، وهو طالب بجامعة المنوفية يدعى "أ. ف"، 21 عاما، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.