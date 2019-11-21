خالفوا قانون الإنترنت.. عقوبة متهمي فيديو التنمر بعد إخلاء سبيلهم

"مخالفة قانون الإنترنت المتعلق بنشر مواد على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على العنف" تهم نسبتها نيابة غرب القاهرة الكلية إلى متهمي فيديو التنمر ضد الطالب السوداني، قبل أن تقرر إخلاء سبيلهم بكفالة 2000 جنيه لكل منهم، وهي الاتهامات التي لن تتعدى حدود "الجنحة" وفقًا لخبراء القانون.

الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، قال إن القضية ستشهد تطبيق قانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، لافتًا إلى أن نشر مواد على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على العنف يدخل تحت توصيف "جنحة"، وليس "جناية" حسب القانون.

وأضاف عامر لـ"الوطن" أن القانون حدد العقوبة في تلك الحالة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولا تقل علن سنة واحدة، حيث رفع القانون الحد الأدنى للعقوبة إلى سنة كاملة.

من جانبه، اتفق الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني، مع سابقه، مؤكدًا أن مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا للقانون، هو الأداة والوسيلة التي استخدمها المتهمون للتحريض على نشر العنف.

وأوضح لـ"الوطن" أن الاتهامات المنسوبة للمتهمين عبارة عن جنحة، عقوبتها الحبس بحد أقصى ثلاث سنوات والغرامة.

واعترف الطالبان المتهمان في محضر الشرطة، أنَّهما كانا يمزحان معه، بقولهما: "احنا كنا بنهرز معاه وقولنا نصور الفيديو عشان نعمل مشاهدات على فيسبوك".

وأضاف الطالبان: "إحنا نشرنا الفيديو على الفيسبوك بحسن نية وده أكبر دليل على إن محدش فينا كان في نيته أي انتقام من التلميذ السوداني".

كانت المباحث رصدت الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الذي ظهر فيه الطالبان المتهمان وهما يعتديان على التلميذ السوداني، كما تم تحديد هوية المجني عليه، وهو تلميذ يدعى "جون مانوث"، في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة اللاجئين في العباسية.