والد الطالب المتوفى داخل الفصل: أنا استعوضته عند ربنا.. لكن ليه الإهمال؟

أوضح محمد القوصي، والد الطالب "طارق" المتوفى أثناء اليوم الدراسي في إحدى مدارس القناطر الخيرية، تفاصيل الواقعة، حيث ذكر أن نجله دخل الفصل من الساعة واحدة إلا عشرة دقائق وهو مريض بشدة، وصديق نجله طلب من المعلم أكثر من مرة علاجه أو نقله من الفصل ولكنه رفض.

وأضاف "القوصي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، على شاشة "المحور"، أنه بعد أن فقد نجله الوعي داخل الفصل ، عاد صديق نجله يطالب المعلم بإخراجه من الفصل ولكن الأخير تعنت ورفض، مستطردًا: "المعلم زق الطالب وقالة إنتم بتلعبوا وتهزروا".

وأشار والد الطالب المتوفى، إلى أن هناك إهمالا جسيما في المدارس الخاصة، حيث لا يوجد طبيب في المدرسة، موجهًا حديثة للمعلم: "لو ابنك كنت هتسيبه تعبان بتتفرج عليه كده لحد ما تقول للمدير والمدير يطلع يتكلم في التليفون ويفكروا ساعة إلا ربع لحد ما الإسعاف تشيله؟".

وأوضح أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، مستنكرا: "ابني مات واستعوضت ربنا، ولكن ليه الإهمال، أنا كنت مستعوض ربنا بس قولت أروح المدرسة أشوف آخر تفاصيل الوفاة، واكتشفت الإهمال، يوجد مستشفى بجانب المدرسة، ولكنهم لم ينقلوه إليه".

وتابع: "كل تفكير المدرسين هناك وقتها إزاي يمشوا البلوة دي من المدرسة، الطلاب كانوا بيتشالوا ويتحطوا من منظر ابني، والمدرسين واقفين يتفرجوا، الطفل كان سليمًا ولم يعاني من أي شيء، وكان مليئًا بالنشاط".