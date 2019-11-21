وزير شؤون مجلس النواب: الدول العربية جعلتني أشعر بالفخر لدعمها مصر

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الدول العربية دعمت مصر بقلب وقوة، عدا دولة واحدة وهي معروفة للجميع.

وأضاف مروان خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc": "الدول العربية جعلتني أشعر بفخر الانتماء العربي، الدول العربية بتساندك بقلب وبتحس إن حد منك واقف جنبك".

وتابع أن إحدى سفيرات الدول العربية أخبرته أن مصر هي الرئة التي عندما تتنفس تحيا الأمة العربية، مشيرا إلى أن السعودية والإمارات كانتا مع مصر كما لو أنهما تمثلان مصر، "ودا كان مخليني فخور بعروبتي".