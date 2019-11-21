الفقي: مصر عززت موقفها في القارة السمراء بعد رئاستها للاتحاد الأفريقي

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11 فناناً تشكيلياً يحولون الخردة إلى أعمال فنية.. خطة فى منتهى الإبداع

11 فناناً تشكيلياً يحولون الخردة إلى أعمال فنية.. خطة فى منتهى الإبداع

طقس اليوم الخميس 21 - 11 - 2019 في مصر والدول العربية

طقس اليوم الخميس 21 - 11 - 2019 في مصر والدول العربية

آل الشيخ يعلن نفاد التذاكر الإضافية لحفل محمد رمضان ويقرر توسعة المسرح

آل الشيخ يعلن نفاد التذاكر الإضافية لحفل محمد رمضان ويقرر توسعة المسرح

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عمر مروان: السجين المحكوم عليه لا يسمح له بإدخال أطعمة من الخارج

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