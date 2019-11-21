الفقي: مصر عززت موقفها في القارة السمراء بعد رئاستها للاتحاد الأفريقي

أكد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، على أهمية رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي باعتبارها منظمة من أهم المنظمات الدولية القارية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن مصر نجحت بشكل كبير في استثمار عام رئاستها للاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية تمكنت من توظيف هذا الدور في خدمة المصالح المصرية إقليميًا ودوليًا.

وأوضح الفقي أن الرئيس السيسي أتيح له حضور مؤتمرات في جميع أنحاء العالم مرتبطة برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أن رئاسة مصر للاتحاد عززت موقفها في القارة، لافتًا إلى أن مصر كانت في حاجة إلى هذا التعزيز بعد سنوات من الابتعاد عن القارة.

وأشار الفقي إلى أن رئاسة مصر للاتحاد مكنت من عودة الروح المصرية في أفريقيا، لافتًا إلى أن الدعم الحقيقي لمصر عند اللزوم يكون من القارة الأفريقية.

وأكد الفقي أن في ظل رئاسة مصر للاتحاد اهتم رئيس الاتحاد بالتنمية الصحية والاجتماعية في أفريقيا ضاربًا المثل بمشروع التخلص من فيروس سي على مستوى القارة.