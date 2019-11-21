طقس اليوم الخميس 21 - 11 - 2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها أن يسود اليوم الخميس 21-11-2019، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا بارد ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 12 25

شبين الكوم 13 25

طنطا 13 25

دمنهور 13 24

الإسكندرية 13 25

بلطيم 14 25

مطروح 12 23

بورسعيد 20 24

دمياط 20 24

الزقازيق 13 25

الإسماعيلية 08 24

السويس 11 25

العريش 09 23

شرم الشيخ 18 27

الغردقة 18 28

مرسى علم 18 26

الفيوم 13 26

بني سويف 13 26

المنيا 09 26

أسيوط 11 26

سوهاج 15 27

قنا 16 28

الأقصر 15 29

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 23 32

المدينة 13 24

الرياض 05 17

المنامة 20 24

أبو ظبي 19 26

الدوحة 18 24

الكويت 08 23

دمشق 02 17

بيروت 17 23

عمان 05 19

القدس 08 18

غزة 13 24

بغداد 07 22

مسقط 22 27

صنعاء 09 21

الخرطوم 20 34

طرابلس 12 20

تونس 09 20

الجزائر 10 17

الرباط 13 18

نواكشوط 17 29