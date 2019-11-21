قال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إنَّ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يقدم 13 نوعًا من الخدمات التدريبية المتخصصة في ريادة الأعمال وتأهيل الشباب على إدارة مشروعات صغيرة.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنَّ الحكومة تحاول القيام بدورها في توفير فرص العمل من خلال وزارة القوى العاملة، ولكن المواطن عليه دور مهم لخلق وظيفه بنفسه من خلال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، خاصة أنَّ هناك تشجيع حكومي لريادة الأعمال وثقافة العمل الحر، وتأهيلهم للدخول في سوق العمل، وتطوير قدرات أصحاب مشروعات القائمة لزيادة إنتاجيتها وقدراتها التنافسية.

وتابع أنَّ اهتمام الحكومة بتنمية الصعيد واضح بشكل كبير، مشيرًا إلى أنَّ الصعيد لم يحظ لسنوات طويلة باهتمام من الحكومة، رغم أنه مليء بالثروات البشرية والمادية، لافتًا إلى أنَّ التنمية لا تتمّ إلا بجهود تشاركية بين الحكومة والأفراد وتعميق الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني.