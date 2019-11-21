أعلن اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، فتح باب التقدم لموسم العمرة للمستفيدين بخدمات المجلس.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتقديم كامل الدعم والرعاية لأسر الشهداء والمصابين.

وقال أمين عام المجلس، في تصريحات صحفية له اليوم، أنَّه تقرر قتح باب التقديم لموسم العمرة لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بقواعد بيانات المجلس في الفترة من 25 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2019.

وأضاف "عبدالمنعم"، أنَّ الاختيار سيكون بنظام القرعة العلنية المباشرة من بين المتقدمين طبقاً لشروط السن والقيد، مضيفاً أنَّه يحق لكل أسرة شهيد أنَّ يتقدم منها فرد واحد بشرط عدم الحصول على أي رحلات حج أو عمرة قبل ذلك .

وعن شروط التقديم أكّد أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أنَّ باب التقديم مفتوح لجميع أسر الشهداء والمصابين الذين فوق سن 45 عاماً للإناث و21 عاماً للذكور، على أنَّ يكون موقفهم القانوني سليم ويتمتعون بكل مزايا وخدمات المجلس.