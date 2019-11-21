أعلنت وزارة الدفاع التونسيّة أمس الأربعاء أنّه تمّ إنقاذ 40 شخصًا، معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، قبالة صفاقس شرق تونس، في أثناء محاولتهم التوجّه إلى أوروبا خلسة، وهؤلاء هم 4 تونسيّين و36 مهاجرًا من جنسيّات إفريقيّة أخرى، وقد أبلغوا السلطات بأنّهم أبحروا من سواحل صفاقس، أمس الأول الثلاثاء.

وأوضحت وزارة الدفاع التونسيّة في بيان أنّ هؤلاء أرادوا التوجّه إلى إيطاليا، مشيرةً إلى أنّ مركبهم كان معطوبًا وأنّهم أعيدوا إلى صفاقس بالتنسيق مع الحرس البحري الوطني.

ويخاطر آلاف الشباب التونسي بسبب البطالة وانعدام آفاق العمل، سنويا بعبور البحر المتوسط بصورة غير مشروعة، وفي يوليو الماضي، انتشل الحرس الوطني 90 مهاجرا أبحروا من السواحل التونسية إلى إيطاليا بينهم 20 امرأة و3 رضّع من دول افريقيا جنوب الصحراء.