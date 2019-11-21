قضت محكمة إيرانية بسجن 6 نشطاء بيئيين، في قضية قوبلت بانتقادات دولية، بالتزامن مع استمرار الاضطرابات في أجزاء من البلاد حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" نقلا عن "الأسوشيتد برس".

وذكر مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك، الخميس، أن المحكمة أصدرت أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 6 و10 سنوات، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وأضاف المركز، أن المحكمة الثورية الإيرانية، لم تصدر حكما بحق ناشطين اثنين آخرين.

وتوفي أحد النشطاء المدافعين عن حماية البيئة، وهو المواطن الإيراني- الكندي، كاووس سيد إمامي، في ظروف غامضة داخل السجن في فبراير عام 2018، بينما كان ينتظر المحاكمة.

ويأتي إصدار الحكم القضائي بحق الناشطين البيئيين، بالتزامن مع تظاهرات غاضبة تجتاح إيران بسبب رفع أسعار الوقود، ما أسفر عن مقتل 106 أشخاص في الأقل.

وترفض إيران الاعتراف بسقوط هذا الرقم من القتلى، ولم تصدر أي بيانات عن عدد الضحايا، كما قطعت السلطات خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.