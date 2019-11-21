أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران نصبت أجهزة طرد متطورة في مفاعل "نطنز" بهدف تخصيب اليورانيوم، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وحض مدير "الطاقة الذرية"، إيران على التعاون للإجابة على الأسئلة بلا تأخير، مؤكدا استئناف إيران أنشطة التخصيب في مفاعل "فوردو".

وتابع: "إيران لم تجب على أسئلة متعلقة بآثار مشعة في موقع غير معلن"، مشيرا إلى أن خبراء رصدوا آثار يورانيوم مخصب في موقع غير معلن.

وكانت إيران أعلنت نوفمبر الجاري، بدء تشغيل أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو لتسريع تخصيب اليورانيوم، موضحة أنها دشنت مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتسريع تخصيب اليورانيوم، في تقليص جديد لالتزامها بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة، خصمها اللدود منه.

وقلصت إيران تدريجيا التزاماتها بموجب الاتفاق مع القوى العالمية منذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها والتي قيدت صادراتها النفطية.