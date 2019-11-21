أعلن اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، أن حصيلة الموجة 14 "حق الشعب" خلال 7 أيام هي إزالة 881 حالة تعدٍ على أملاك الدولة واسترداد 191427م2، مشيرا إلى تجاوز المستهدف بنسبة 128%.

ففي اليوم السابع للموجة تمت إزالة 76 حالة تعدٍ واسترداد 13665م2 في مركز طنطا، وحي ثان المحلة ومركزي زفتى والسنطة.

وأزيلت 34 حالة تعد على مساحة 8730م2 بمركز طنطا تمثلت في 18 حالة تعدٍ على أملاك الأوقاف بمساحة 4529م2، و8 حالات تعدٍ على أملاك السكة الحديد بمساحة 3027م2، و8 حالات تعدٍ على أملاك الوحدات المحلية بمساحة 1174م2.

كما تمت إزالة حالتي تعدٍ على أملاك الأوقاف بمساحة 189م2 بنطاق حي ثان المحلة الكبرى.أما في مركز زفتى تم إزالة 12 حالة تعدى على مساحة 1009م2 تمثلوا في 11 حالة تعدى على أملاك الأوقاف بمساحة 904م2 وحالة تعدى على أملاك السكة الحديد على مساحة 105م2.

بينما تم إزالة 28 حالة تعدى على أملاك الري والصرف على مساحة 3737م2 في مركز السنطة، و أكد محافظ الغربية على الإستمرار بقوة في إزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة وإستردادها لما يأتى في الصالح العام للجميع.