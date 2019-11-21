 ضبط عاطلين بـ4 كيلو حشيش في البساتين

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، أحدهما مقيم بدائرة القسم والآخر بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وذلك في كمين أعد لضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي مستأجرة قيادة أحدهما بدائرة القسم.

وضبط بحوزة المتهمين كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلوجرامات، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش، و5 طلقات خرطوش من ذات العيار، و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية بقصد الدفاع ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان للاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما.