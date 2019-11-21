شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل قليل، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات و8 محافظات لميكنة المحافظات والتحول الرقمي بها، بحضور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، جنوب سيناء، أسوان، الأقصر، ونائب محافظ الإسماعيلية.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مؤتمر صحفي عقد قبل قليل في مقر مجلس الوزراء، إنّه بموجب البروتوكول سيتم مد ألياف ضوئية لـ5200 موقع حكومي، بما يضمن الجودة واستمرارية الخدمات في إطار سعينا نحو الحكومة الرقمية، لافتا إلى أنّ هذه المحافظات في المرحلة الأولى، ويليها مرحلة أخرى.