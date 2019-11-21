أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أنّه سيتم إطلاق القمر الصناعيّ المصري "طيبة 1" غدا، مؤكدا أنّه بإطلاق القمر تدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يُمثل طفرة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويُسهم في دعم جهود التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر، وفقا لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، ووضع مصر في المكانة التي تليق بها والتي تستحقها إقليميا ودوليا.

وقال وزير الاتصالات إنّ عملية إطلاق القمر المصريّ "طيبة 1" تأتي في إطار تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، إذ يعمل التدشين على المساهمة في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري وتوفير تغطية شاملة لبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019 واستضافتها وكالة الفضاء الأفريقية، كما أنّ إطلاقه يُسهم في دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت واسعة النطاق للمناطق النائية والمنعزلة، من أجل دعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وكذلك سعيا لسد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.

وأوضح طلعت أنّ إطلاق القمر المصري يساهم كذلك في النهوض بقطاعات: البترول والطاقة والثروة المعدنية، والتعليم، والصحة، والقطاعات الحكومية الأخرى، ويدعم أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب.

وأعرب رئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة عن سعادتهم بإطلاق القمر الصناعي المصري، مشيدين بالجهود التي بذلتها جميع الجهات المنوط بها هذا العمل الجليل، موجهين الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته وحرصه الدائم على دعم الجهود التي من شأنها النهوض بالدولة في جميع القطاعات، ما أثمر عن عودة مصر لتتبوأ مكانتها الإقليمية والدولية التي تليق بها.