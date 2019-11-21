يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الجمعة، أن يسود طقس معتدل على كافة أنحاء البلاد الجمعة نهارا مائل للبرودة ليلا.

الشبورة والأمطار

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، يكون ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 14 25

شبين الكوم 14 25

طنطا 14 25

دمنهور 14 24

الإسكندرية 14 24

بلطيم 14 25

مطروح 13 23

السلوم 12 23

سيوة 12 23

بورسعيد 18 23

دمياط 17 22

الزقازيق 13 24

الإسماعيلية 10 24

السويس 13 24

العريش 09 23

رفح 09 22

رأس سدر 14 25

نخل 02 24

نويبع 19 23

طابا 15 24

كاترين 02 19

الطور 14 26

شرم الشيخ 19 27

الغردقة 17 28

مرسى علم 18 27

الفيوم 10 25

بني سويف 10 25

المنيا 09 25

أسيوط 12 26

سوهاج 13 27

قنا 14 27

الأقصر 14 28

أسوان 14 28

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 24 32

المدينة 16 27

الرياض 08 19

المنامة 20 24

أبو ظبي 18 26

الدوحة 19 25

الكويت 10 24

دمشق 02 15

بيروت 16 22

عمان 05 18

القدس 05 18

غزة 13 24

بغداد 08 22

مسقط 20 24

صنعاء 08 22

الخرطوم 20 34

طرابلس 16 21

تونس 12 22

الجزائر 14 20

الرباط 15 19

نواكشوط 18 30