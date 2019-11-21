أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف، خدمة الآتي أسماؤهم طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم.

وأوضحت الإدارة أنّ الصادر بحقهم قرار وقف الخدمة، هم: يوسف محمد السيد إمام، إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، حسن عبدالعال عبدالعالم محمود، إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، محفوظ محمد السيد أحمد، إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، محمود أحمد أحمد يوسف، إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، مجدي أحمد عبدالواحد، إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، محمود شاكر محمد أحمد، إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، أشرف حافظ السيد، إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، أحمد إبراهيم أحمد عبدالموجود، إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، عصام السيد عبدالمولى، إمام وخطيب بأوقاف سوهاج، صالح السيد صالح أحمد، إمام وخطيب بأوقاف القليوبية.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنّه من تاريخه أصبح المذكورون لا علاقة لهم بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين أي من الأئمة المذكورين أعلاه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشورا بذلك بمعرفة مديرية كل منهم على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك.

وأكدت الوزارة أنّها لن تتهاون في إنهاء خدمة أي شخص يثبت انتماؤه لأي جماعة إرهابية أو يرتكب جريمة في حق الوطن، وأنّها تسلك في ذلك صحيح القانون وتعتمد على الأحكام القضائية في ذلك.