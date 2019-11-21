تنطلق فعاليات مؤتمر "حوار المنامة IISS"، "قمة الأمن الإقليمي الـ15" في العاصمة البحرينية المنامة، غدًا الجمعة، وعلى مدار 3 أيام، والذي تنظمه وزارة الخارجية البحرينية بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

ويشارك في حوار المنامة وزراء الدفاع والخارجية وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والشخصيات الدولية وعدد من الاقتصاديين والسياسيين والمفكرين الاستراتيجيين من آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

وتتناول جلسات المؤتمر موضوعات استراتيجية أبرزها، "الجغرافيات الاقتصادية الجديدة في الشرق الأوسط"، و"السياسة الأمريكية وعلاقات التحالف في المنطقة"، و"المنافسة والتعاون الإقليميان"، و"الدبلوماسية الدفاعية والاستقرار الإقليمي"، و"أمن الملاحة البحرية في الشرق الأوسط".

كما يناقش المؤتمر أيضًا موضوعات "إدارة الصراع وتثبيت الاستقرار في المنطقة"، و"الأمن السيبراني والتحديات العالمية والإقليمية"، و"القانون الدولي والأمن في الشرق الأوسط"، و"حروب المنطقة الرمادية والتهديدات غير المماثلة في الشرق الأوسط"، و"الصراع وتثبيت الاستقرار في الشرق الأوسط"، و"الشرق الأوسط في السياق العالمي".

يذكر أن البحرين تستضيف أعمال منتدى أو قمة حوار المنامة منذ عام 2004، وذلك بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية وأحد أهم معاهد الفكر الاستراتيجي في العالم، وهو المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "آي آي أس أس IISS"، والذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا له.