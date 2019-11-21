دعا المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية كرونيل فيروتا، إيران، إلى التعاون بشكل كامل وفي الوقت المناسب مع الوكالة لتنفيذ اتفاق الضمانات وبروتوكول العمل الإضافي.

وقال فيروتا في كلمته اليوم أمام اجتماع مجلس محافظي الوكالة، إنه أبلغ المجلس أن مخزون إيران من الماء الثقيل قد تجاوز الآن 130 طنًا متريًا، مشيرا إلى وجود متابعة دقيقة فيما يتعلق بتنفيذ إيران لالتزاماتها المتعلقة بالأسلحة النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأشار فيروتا، إلى أنه أبلغ مجلس المحافظين باكتشاف الوكالة جزيئات اليورانيوم الطبيعية ذات المنشأ البشري في موقع في إيران لم تعلن الوكالة عنه، لافتا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع بين الوكالة وإيران الأسبوع المقبل في طهران؛ لمناقشة الأمر أكثر ومن الضروري أن تعمل إيران مع الوكالة لحل هذه المسألة على الفور.

وفي سياق آخر، أوضح فيروتا، أن الوكالة تواصل مراقبة البرنامج النووي لكوريا الشمالية باستخدام معلومات مفتوحة المصدر وصور الأقمار الصناعية.

وقال المدير العام المؤقت -في كلمته- إن عدد الدول التي لديها اتفاقات ضمانات سارية تبلغ 184 دولة في حين أن 136 دولة قد دخلت حيز التنفيذ في بروتوكولات إضافية، مطالبا الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية - دون وجود اتفاقات ضمانات شاملة سارية المفعول - بأن تدخل هذه الاتفاقيات حيز النفاذ دون تأخير.

وأضاف فيروتا: "أننا نظل على استعداد للعب دور أساسي في التحقق من البرنامج النووي لكوريا الديمقراطية إذا تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الدول المعنية"، داعيا كوريا الشمالية إلى الامتثال التام لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن، والتعاون الفوري مع الوكالة وحل جميع المسائل العالقة بما في ذلك تلك التي نشأت أثناء غياب مفتشي الوكالة عن البلاد.