بدأ مسؤولون من دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، اجتماعًا في فيينا بالنمسا يستمر يومين، بدعوة من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، لمناقشة الشكل الذي ينبغي أن تبدو عليه سياسة الهجرة المستقبلية إلى الاتحاد الأوروبي، وقالت مصادر سياسية في فيينا اليوم إن أبرز الحضور وزيري خارجية المجر ومالطا بيتر سيزيارتو وكارميلو أبيلا، لافتةً إلى أن اللقاء يُعقد تحت شعار "كسر الجمود والمضي قدمًا"، ويهدف إلى تطوير "توصيات واقعية وبناءة وتطلعية" للسنوات الخمس المقبلة لسياسة الهجرة الأوروبية.

وأضافت المصادر أنه سوف تجرى غدًا الجمعة مناقشات مع كبار المسؤولين من مختلف البلدان والمؤسسات، ويرأس الاجتماعات نائب المستشار وزير الخارجية النمساوي السابق ميخائيل شبيندليجر، بمشاركة منظمات مجتمع مدني من 17 دولة أوروبية؛ بهدف مساعدة الحكومات على إيجاد حلول قابلة للتطبيق لتحديات الهجرة.