أعلنت منظمة "الأذرع المفتوحة" -أوبن آرمز الإغاثية الإسبانية- اليوم، إنقاذ 73 مهاجرًا من قارب متعطل قبالة الساحل الليبي، وقالت إن بين المهاجرين أربع نساء وطفلين و24 قاصرا غير مصحوبين بذويهم.

وأضافت إنهم عانوا من علامات تشير لتعرضهم لطلقات نارية وصدمات نفسية كما عانوا من انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل خطير، فيما أشارت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية، إلى أن سفينة إغاثية أخرى "أوشن فايكينج" أعلنت إنقاذ 30 شخصًا من قارب متعطل قبالة الساحل الليبي.

يشار إلى أن المنظمات الإغاثية دخلت في نزاعات مع الحكومة الإيطالية خلال الشهور الأخيرة بعدما رفضت البلاد سابقًا رسو سفن إنقاذ في ظل وزير الداخلية السابق المتشدد ماتيو سالفيني.