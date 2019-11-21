أوقفت الشرطة والمخابرات الأمريكية سيارة مشبوهة قرب البيت الأبيض، بعد أن حاول السائق الدخول بشكل غير قانوني إلى مجمع البيت الأبيض، في وقت مبكر اليوم، حسبما ذكر موقع "سي بي إس نيوز" الإخباري.

وقالت الخدمة السرية: "حوالي الساعة الـ6 صباح اليوم، تعقبت سيارة مجهولة أخرى رسمية من بوابة متنزه (لافاييت) في محاولة للوصول إلى المجمع، وبعد توقيف السيارة قامت وحدة التخلص من المتفجرات التابعة لقسم شرطة العاصمة والمخابرات بالتحققق منها، وتم احتجاز السائق من قبل جهاز المخابرات".

ونشر الحساب الرسمي للخدمة الأمريكية السرية، عبر حسابه بموقع تويتر: "حاولت مركبة غير مصرح لها بالدخول إلى مجمع البيت الأبيض من خلال اتباع مركبة أخرى، الدخول بشكل قانوني عند نقطة تفتيش خارجية، أوقفت السيارة وأخذ الشخص على الفور إلى الحجز من قبل الخدمة السرية".

وأغلقت الخدمة السرية الطرق المحيطة بسبب حالة التأهب الأمني، وقالت الشرطة إن الطرق أغلقت أيضا أمام حركة المشاة.