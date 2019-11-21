حبس ربة منزل ألقت أنبوبة من الدور الثالث على طفل بالمنوفية

أمرت نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حبس ربة المنزل المتهمة بإلقاء اسطوانة غاز "أنبوبة"، من الطابق الثالث بقرية "شبرا خلفون"، عن طريق الخطأ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد أحمد شمس، رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد بإصابة طفل يدعى عمرو محمود فتحي، مصابا، وبالانتقال والفحص تبين أن سبب إصابته سقوط أسطوانة غاز عليه من أعلى منزل بأحد شوارع قرية شبرا خلفون.

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات لـ "الوطن"، أن الطفل يبلغ من العمر 13 عاما، ويعاني من كسر في الجمجمة وكسور في الجسم، وجرى نقله للمستشفى العسكري بشبين الكوم، لتلقي العلاج اللازم، مضيفا أن حالته الصحية سيئة جدا، نافيا وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وأضاف، أنه جرى إلقاء القبض على ربة المنزل، تدعى "ح. ا. ع"، صاحبة واقعة إلقاء اسطوانة الغاز على الطفل، وبسؤالها أقرت أنها ألقتها من الدور الثالث "توفيرا للمجهود"، دون رؤية الطفل وهو يمر.

جرى تحرير محضر بالواقعة بقسم مركز شرطة شبين الكوم، وبالعرض على النيابة قررت حبس ربة المنزل أربعة أيام على ذمة التحقيقات.