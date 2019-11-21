انطلق "منذ قليل"، حفل إطلاق كتاب "هذه أصنامكم وهذه فأسي"، بمؤسسة بتانة الثقافية، بحضور لفيف المثقفين والصحفيين.

بدأت المناقشة، بكلمة للناقد شعبان يوسف، قائلًا: لا أمل في تجديد الخطاب الديني، إن لم تكن هناك عدالة اجتماعية، فنحن نبني دور عبادة أكثر من المسارح ودور السينما، مشيرًا إلى أن المناقشات الفوقية لن تجدي، لافتاً إلى أن أذرع الجماعات المتطرفة، تعمل بشكل مستمر على تجنيد أعضاء جدد يوما بعد يوم.

ويتناول كتاب "هذه أصنامكم وهذه فأسي.. لماذا يخاصم المسلمون الحداثة"، عدة موضوعات، منها فهم المسلمين لمعنى العلم، والعلمانية والدين والتراث، والتاريخ والزمن وأخيرا الحداثة.

وحسب خالد منتصر، فالكتاب محاولة لتكسير أصنام أو مفاهيم راسخة في أذهان المسلمين، وهي المفاهيم التي جعلتهم في خصام مع الحضارة.