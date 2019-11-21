عقد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماع مساء اليوم، بمديري المستشفيات المركزية والعامة، ومديري الإدارات الصحية، ومديري أقسام شؤون العاملين ومديري مراكز المعلومات التابعة لمديرية الصحة على مستوى المحافظة، لمناقشة خطة تطبيق مشروع الميكنة وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لجميع العاملين بالصحة وعرض ماتم إنجازه والمعوقات التي وُجِدَت أثناء العمل وكيفية تذليل كافة العقبات للانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة .

وأكد "الطباخ"، أن الاجتماع يأتي تطبيقا لسياسة وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، نحو التعاون والشراكة مع المجتمع المدني لتحسين الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة في مستشفيات وزارة الصحة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن خطة الميكنة والتحول الرقمي بدأت في ميكنة مكاتب الصحة واستخراج شهادات الميلاد المميكنة والشهادات الصحية للعاملين بقطاع الأغذية، ثم الترصد وتحليل البيانات ودراسة معدل انتشار الأمراض ويجرى الآن بدء خطة ميكنة خدمات المعامل وخدمات الأشعة وأرشفة أفلام الأشعة.

حضر الاجتماع الدكتور سيد مراد، مدير عام الطب العلاجي بالقليوبية، والدكتور أشرف الشافعي، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة نجلاء مهدي، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة نوال عمران، مدير إدارة تنظيم الأسرة، والدكتورة هبة خربوش، مدير إدارة المتابعة وفريقها، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير إدارة شؤون العاملين، ومحمد حسن مدير مركز المعلومات بمديرية الصحة.