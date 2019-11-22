قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الخميس، إن المملكة المتحدة تساعد في عودة الأيتام الذين توفي ذويهم في سوريا، "لأنه الشيء الصحيح الذي يتعين القيام به".

وأضاف راب، في بيان يؤكد عودة أوائل هؤلاء الأطفال، أن هؤلاء "الأبرياء واليتامى، ما كان يجب أن يتعرضوا أبداً لأهوال الحرب".

وتابع: "لقد سهلنا عودتهم إلى بلادهم، لأنه كان الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، الآن يجب السماح لهم بالخصوصية ومنحهم الدعم للعودة إلى الحياة الطبيعية"، ولم تصدر وزارة الخارجية تفاصيل أخرى.

وفي رسالة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قال مسؤول العلاقات الخارجية في الإدارة الكردية في شمال سوريا، إنه تم تسليم ثلاثة أطفال إلى السلطات البريطانية، الخميس.

وكتب عبدالكريم عمر على تويتر: "تم تسليم ثلاثة أيتام بريطانيين من أسر داعش إلى وفد يمثل وزارة الخارجية البريطانية".

كانت حكومة المملكة المتحدة تتعرض لضغوط للتحرك بعد تقرير صدر الشهر الماضي عن جمعية "سايف ذا تشيلدرن" الخيرية، التي ذكرت أن 60 طفلاً بريطانياً على الأقل عالقون في شمال شرق سوريا.

وقد ذكرت المنظمة غير الحكومية، أن عددهم تضاعف عما كان عليه السابق، وأعمارهم أقل من خمس سنوات، وهم أولاد لأبوين بريطانيين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية، ثم ماتوا أو فروا من المعارك دون أن يصحبوهم.