قالت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقا، إن جهد الوفد المصري في جنيف لمناقشة ملف حقوق الإنسان مقدر، ويجب أن يتم متابعته بجهود أخرى.

وأضافت خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن 99% من المداخلات كانت توجه الشكر إلى الحكومة المصرية داخل مقر حقوق الإنسان في جنيف.

وتابعت أن مناخ مناقشة ملف حقوق الإنسان في جنيف كان محترما، وتم توجيه الشكر إلى مصر، موضحة أن هناك بعض المداخلات كانت ملونة سياسيا مثل المداخلات التركية والقطرية.

وكشفت أن هناك مداخلات كانت من العموم مما يفقدها المضمون مثل مطالب بأن تلتزم مصر باتفاقيات حقوق الإنسان، وتلتزم بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة فهو عموم خاطئ، فمصر قامت بالتصديق على معظم اتفاقيات حقوق الإنسان.

وأكدت أن تركيا طالبت بالتحقيق في وفاة محمد مرسي المتهم في عدة قضايا والتحقيق في سبب الوفاة، مؤكدا أنه ليس هناك ما يتم إخفاؤه ويتم تقديم الوقائع ويتم الرد على كل ما يثار في ملف حقوق الإنسان.