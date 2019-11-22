عاجل.. البحث عن 3 مفقودين في ترعة المنصورية إثر انقلاب تروسيكل بالدقهلية

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية جهودها للبحث عن 3 شباب مفقودين في مياه ترعة المنصورية، بمنطقة "سندوب"، إثر انقلاب "تروسيكل" في الترعة.

وأفاد شهود عيان، بأن الحادث أسفر عن سقوط 5 أشخاص في المياه، تمكن الأهالي من انتشال اثنين منهما، ونقلهما إلى مستشفى الطوارئ الجامعي للعلاج، فيما لا يزال البحث جاريا عن الـ3 الآخرين.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، باستغاثات أهالي قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة، بسقوط تروسيكل في "مصرف الجاز"، بمنية سندوب، وعلى متنه 5 شباب.

هرعت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وجرى إنقاذ اثنين بمعرفة الأهالي، هما: محمد المتولى يوسف خليل، 40 سنة، مقيم بمنية سندوب، مصاب بآلام بالظهر واشتباه كسر بالساق اليسرى، وعبدالحميد أحمد توفيق، 22 سنة، مقيم بمنية سندوب، مصاب بجرح قطعي بالجبهة، وسحجات بالجسم.

وتكثف القوات جهودها للبحث عن الشباب المفقودين، وهم: "أحمد حسن، عمرو الباز، والسيد عطية".