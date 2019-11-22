القبض على أحد عناصر الجماعة الإسلامية في المنيا

ألقت أجهزة الأمن القبض على محكوم عليه "هارب"، من عناصر الجماعة الإسلامية بمحافظة المنيا (تاجر ملابس – مقيم بالمنيا وله محل إقامة بالقاهرة) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 142 قضية (شيكات بدون رصيد – إيصالات أمانة) بلغ إجمالى أحكام مدة الحبس فيها (119) سنة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

المذكور سبق ضبطه عدة مرات خلال الفترة منذ (عام 1989 حتى عام 2000) وعقب الإفراج عنه، ابتعد عن مخالطة عناصر الجماعة، وأشارت المعلومات إلى تورطه في العديد من المعاملات المالية، سعياً للكسب السريع مما أدى إلى تراكم الديون عليه.