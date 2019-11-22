نعت الفنانة فيفي عبده شقيقتها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور "انستجرام"، بعد وفاتها في الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب صراع مع المرض.

ونشرت "عبده"، صورة للفقيدة، وعلقت عليها قائلة: "إنا لله و إنا اليه راجعون أختي في ذمة الله، الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها".

وأكد الدكتور أشرف ذكي، نقيب الممثلين، إن صلاة الجنازة على شقيقة الفنانة فيفي عبده، ستقام بعد صلاة الجمعة، اليوم، بمسجد السيدة نفيسة.

وكانت الفنانة فيفى عبده أعلنت انقطاعها عن مواقع التواصل الاجتماعي إثر دخول شقيقتها الراحلة العناية المركزة.