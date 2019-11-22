عبدالرحمن أبوزهرة يكشف عن ممارسته اليوجا منذ 45 عاما ويوضح فوائدها

كشف الفنان عبدالرحمن أبوزهرة عن أنه يمارس رياضة اليوجا منذ 45 عاما، وتحدث أبوزهرة خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، عن فوائد اليوجا، مشيرًا إلى أنها تجعل مَلَكة التفكير عالية جدا، وتساعد الفرد على أن يطرد المحيط الذي يعيش فيه ويدخل لقرارة نفسه.

وحكى أبوزهرة عن تجربة له مع اليوجا، مشيرًا إلى أنه مارس اليوجا بعنف حتى انعزل عن العالم واستغرق في النوم ليستيقظ وهو لا يدري شيئا عن منزله الذي يسكن فيه.

وكشف أبوزهرة عن جلسة يوجا أخرى شاهد فيها روحه: "وأنا نايم وفارد جسمي وفجأة لقيت عبدالرحمن أبوزهرة في السقف لغاية ما فقت وقالوا لي دي الروح موجودة ودي كانت جلسة بعمق".