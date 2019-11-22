تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، واستهداف البؤر الإجرامية.

وشن قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن، استهدفت ضبط جميع أشكال الخروج على القانون ومتجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية وضبط المحكوم عليهم الهاربين بقرية الحجيرات دائرة مركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا.

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج التالية:

في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص: ضبط 17 قطعة سلاح ناري: "14 بندقية آلية، بندقيتين خرطوش- فرد محلي الصنع- 22 طلقة مختلقة الأعيرة).

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 143 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.