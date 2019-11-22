منها ضبط 239 قطعة سلاح.. جهود "الداخلية" في 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 239 قطعة سلاح ناري، بحوزة 211 متهما.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 84325 حكما قضائيا متنوعا، أما في مجال ضبط قضايا المخدرات فجرى ضبط 292 قضية مخدرات بحوزة 304 متهمين، ضُبط خلالها ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 24,970 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 15,385 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 2,662 كيلو جرام، و306 جرامات أفيون.

كما جرى ضبط تشكيلين عصابين، ضما 5 متهمين، ارتكبوا 16 حادثا متنوعا.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين، جرى ضبط 74 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، جرى ضبط 30 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، جرى إعادة سيارة و12 دراجة نارية، مُبلغ بسرقتهم.

كما تمكنت القوات من ضبط 285 دراجة نارية مخالفة، وضبط 28021 مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، جرى فحص 153 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.