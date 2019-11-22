ضبط عامل نظافة وابن عمه قتلا "دجالا" في بني مزار بالمنيا

وصل بلاغ لمركز شرطة بني مزار بمديرية أمن المنيا بالعثور على جثة (أحد الأشخاص، سبق اتهامه فى 16 قضية "خيانة أمانة، تبديد أموال عامة" ومقيم بدائرة المركز) بجوار أحد المنازل المتاخمة للزراعات بدائرة المركز، وبها عدة طعنات بالصدر وجروح متفرقة بالجسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالمنيا، أسفرت جهوده عن أن المجني عليه يشتهر عنه العمل فى مجال الدجل والشعوذة، وأمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل نظافة، سن 52، مقيم بذات الناحية، سبق اتهامه فى عدد 3 قضايا "قتل، تعدي، هروب من مراقبة").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام من المجنى عليه، بسبب قيامه بإجراء "عمل" من أعمال السحر لنجلة عمه، فعقد العزم على التخلص منه وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بالاتفاق مع نجل عمومته (عامل بمدرسة، سن 51، مقيم بذات الناحية) على استدراج المجني عليه لمنزله بدعوى علاج زوجته روحانياً على أن يقوم هو بالاختباء بالطريق ورصده حال انصرافه والإجهاز عليه.

وبتاريخ الواقعة قام نجل عمومته بتتبع المجنى عليه عقب خروجه من منزله ولدى مشاهدته للمجني عليه قام بالتعدي عليه بآلة حادة فأحدث إصابته التي أودت بحياته وهرب داخل الزراعات تاركاً الدراجة النارية خاصته "تروسيكل".

وتم بإرشاد المتهم ضبط الأداة المستخدمة وكذا الملابس التى كان يرتديها أثناء ارتكابه الواقعة مدفونين بقطعة أرض زراعية، وبتفتيش منزل المتهم تم ضبط (فرد خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار) واعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.. وأمكن ضبط نجل عمومة المتهم المذكور.