طالبت أحزاب وشخصيات إيرانية معارضة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالتدخل لوقف ما أسموه بـ "ماكينة القتل" للمحتجين الإيرانيين.

وقال مصادر في المعارضة الإيرانية وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن أحزاب الحرية والرفاه والجبهة الديمقراطية وكوملة كردستان إيران، طالبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بأن يدعو في رسالة خطية الحكومة الإيرانية إلى وقف ما سموه "ماكينة القتل" لمواطنيها.

وتأتي هذه المطالبات في وقت تضاعفت في الاحتجاجات بالمدن والبلدات الإيرانية، حيث اتهمت منظمة حقوق الإنسان في الأحواز قوات الأمن الإيرانية باستخدام القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات.