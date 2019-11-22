أمرت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإحالة 7 متهمين في حريق خط أنابيب بترول، بمركز إيتاي البارود، الذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص، وإصابة 17 آخرين، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة.

وكان قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، قد تمكن من ضبط 7 متهمين في واقعة حريق خط أنابيب بترول "دمنهور - طنطا"، بعد أن استخدموا كلبس "محبس" مُثبت بذلك الأنبوب، لسرقة مواد بترولية، وهو ما أحدث تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب، واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول في إصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة.

وقالت مصادر أمنية أن المتهمون المقبوض عليهم في الواقعة هم: "مزارع سنة 65 مالك قطعة الأرض، نجل شقيق الأول سائق 33 سنة، عامل 25 سنة، سائق 28 سنة، بائع 34 سنة، صاحب مقهى 31 سنة، جميعهم مقيمين بدائرة المركز".

بالإضافة إلى عامل 28 سنة، ومقيم بدائرة بركة السبع بالمنوفية، عاطل مقيم بدائرة مركز منفلوط بأسيوط، عاطل مقيم بدائرة بركة السبع بالمنوفية.

وأنه تم ضبط مالك الأرض وأثنين آخرين، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهاربين وقرر الثاني قيامه باستئجار الأرض محل الواقعة من المتهم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.