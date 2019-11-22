قال عضو مجلس الدولة، وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن المواجهة لا تخدم مصلحة الولايات المتحدة أو الصين، داعيا الجانبين إلى الحوار لتعميق التفاهمات المشتركة.

وأضاف وانج، في تصريح اليوم، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، في العاصمة بكين، أن "المحاولات التي تبذلها بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة لتغيير اتجاه العلاقات الثنائية ودفع الصين والولايات المتحدة إلى مواجهة بعضهما البعض مرفوضة، وإن هذه المحاولات ضد اتجاه التطور التاريخي والتقدم".

وتابع: "المواجهة بين البلدين لا تتماشي مع مصالحهما الوطنية أو تطلعات شعوب العالم"، مطالبا البلدين بالعمل معا على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين.وحث وانغ الولايات المتحدة التخلي عن عقلية الحرب الباردة والمحاباة، ودفع العلاقات الثنائية إلى الأمام.

وأشاد بإسهامات كيسنجر في تفسير العلاقات الصينية الأمريكية ودفعها إلى الأمام، واصفا إياه بأنه رائد في العلاقات الصينية الأمريكية وصديق قديم للشعب الصيني.. معربا عن أمله أن يواصل كيسنجر القيام بدوره الذي لا غنى عنه في التنمية السلسة والصحية لهذه العلاقات.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة مهمة للسلام والاستقرار والتقدم في العالم، محذرا من أنه إذا دخلت الصين والولايات المتحدة في صراع، فإن العالم بأسره سيتأثر سلبا لأن الدول الأخرى ستضطر إلى الاختيار بينهما.

وأعرب كيسنجر عن أمله أن يفكر الجانبان من منظور طويل الأمد، وأن يحلا النزاعات بينهما من خلال الحوار.