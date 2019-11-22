يعقد صناع الفيلم السنغافوري "موسم ممطر" ندوة، اليوم، في إطار فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، والذي انطلق مساء الأربعاء، عقب انتهاء عرض الفيلم الذي ينتمي لفئة "المسابقة الدولية"، للجمهور في الساعة 3:30 عصر اليوم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم من إخراج أنتوني تشين، وتدور أحداثه في 100 دقيقة، والذي يعرض أول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول "لينج" مُدَرّسة أربعينية، تحاول جاهدة أن تستغل فرصتها الأخيرة لتحقيق حلمها بإنجاب طفل، لكن زوجها لا يبالي.

وخلال الأحداث تستسلم "لينج" لروتين حياتها حتى تتورط في علاقة عابرة تُعيد من خلالها اكتشاف نفسها والأهم تحقق حلمها.