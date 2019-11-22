الموعد والقنوات والحفل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة نهائي أفريقيا

يلتقي منتخب مصر الأوليمبي نظيره الكوت ديفواري، في تمام الساعة 8 من مساء اليوم الجمعة، في نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بعد أن فاز على نظيره الجنوب الأفريقي، وتأهل إلى الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

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وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار على ملعب ستاد القاهرة، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر قنوات beIN Sports HD 10، بتعليق المصري علي محمد علي، كما يمكنك مشاهدتها عبر قناة "تايم سبورت" من خلال البث الأرضي.

حفل ختام بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عام

وتنظم شركة بريزينتيشن حفل ختام بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما قبل بدأ مباراة البطولة، وكانت قد أعلنت عن اختيار المطرب تامر حسني لإحياء حفل ختام بطولة أمم أفريقيا، واختيار أحمد عصام مصمم عروض الألعاب النارية لإنهاء حفل الختام.

ويقدم الفنان تامر حسني في الحفل أغنية جديدة خاصة بالمناسبة بعنوان "جيل جديد"، من كلماته وألحانه، وتوزيع عبد الرحمن شوقي وميكس وماستر الموسيقار عادل حقي.