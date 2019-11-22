يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، طقس معتدل على الأنحاء كافة نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وعن حالة البحرالمتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 13 24

شبين الكوم 13 24

طنطا 13 24

دمنهور 14 23

الإسكندرية 14 23

بلطيم 14 24

مطروح 14 22

السلوم 12 22

سيوة 11 23

بورسعيد 17 23

دمياط 17 22

الزقازيق 13 23

الاسماعيلية 10 24

السويس 13 24

العريش 09 23

رفح 09 22

رأس سدر 14 23

نخل 05 22

نويبع 18 24

طابا 15 21

كاترين 04 18

الطور 16 24

شرم الشيخ 19 27

الغردقة 16 28

مرسى علم 19 27

الفيوم 14 25

بنى سويف 10 25

المنيا 10 25

أسيوط 11 26

سوهاج 13 27

قنا 14 27

الأقصر 15 28

أسوان 16 28

أبوسمبل 14 28

الوادى الجديد 10 28

شلاتين 21 29

ابو رماد 21 28

حلايب 23 28

رأس حدربة 21 27

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 24 29

المدينة 16 29

الرياض 12 20

المنامة 20 24

أبوظبى 18 26

الدوحة 21 26

الكويت 12 24

دمشق 02 17

بيروت 16 22

عمان 05 19

القدس 08 18

غزة 13 22

بغداد 08 33

مسقط 20 25

صنعاء 09 24

الخرطوم 20 35

طرابلس 16 25

تونس 11 20

الجزائر 13 19

الرباط 11 18

نواكشوط 18 31