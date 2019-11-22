قدم مدير ناحية الفضلية في محافظة ذي قار العراقية، حيدر سلمان، اليوم، استقالته على خلفية الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها المحافظة والناحية بشكل خاص.

وذكر مصدر أمني عراقي، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن متظاهرين قطعوا طريق ناصرية سوق الشيوخ في محافظة ذي قار، مشيرا إلى أن القوات الأمنية تحاول تفريق المتظاهرين وإعادة فتح الطريق مرة أخرى.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية مستمرة في إطلاق القنابل المسيلة للدموع بشكل متقطع، قرب جسر الأحرار وسط بغداد، ما أسفر عن ارتفاع حالات الاختناق، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 40 حالة اختناق بعضها حرجة جدا، تم نقلها إلى المستشفيات القريبة من مكان الأحداث.

وتدخل التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، اليوم، يومها التاسع والعشرين، والتي بدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت إلى مطالب أخرى أبرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور.