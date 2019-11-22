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انطلاق الحملة القومية لتحصين 120 ألف رأس ماشية بالوادي الجديد غدا

انطلاق الحملة القومية لتحصين 120 ألف رأس ماشية بالوادي الجديد غدا

وزير الدفاع اللبناني: تردد "الحريري" في قراره يؤخر تشكيل الحكومة

وزير الدفاع اللبناني: تردد "الحريري" في قراره يؤخر تشكيل الحكومة

محافظ بني سويف: 707 محاضر تموينية للمخابز خلال شهرين 

محافظ بني سويف: 707 محاضر تموينية للمخابز خلال شهرين 

باسترداد 32 مليون مترا.. "القاهرة" الأولى في استعادة أملاك الدولة

باسترداد 32 مليون مترا.. "القاهرة" الأولى في استعادة أملاك الدولة

وزير القوى العاملة: تفعيل دور التنظيم النقابي يصب في مصلحة الدولة

وزير القوى العاملة: تفعيل دور التنظيم النقابي يصب في مصلحة الدولة

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