أكد "تيار المستقبل" برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، أن ما يؤخر مساري التكليف برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة، هو التمادي في إنكار المتغيرات التي استجدت على الساحة الوطنية، وليس الحريري.

وأشار التيار، في تصريح اليوم على لسان مصدر قيادي بداخل التيار، إلى أن موقف سعد الحريري إزاء الحكومة الجديدة معروف وواضح لدى جميع القيادات السياسية في لبنان، ولا يحتاج إلى تفسير أو تأويل، لافتا إلى أن وزير الدفاع إلياس بو صعب "يبدو وكأنه خارج دائرة المعلومات، لكن يمكنه الإطلاع على حقيقة الموقف والعودة إلى رئيس تياره السياسي"، بحسب قوله.

كان وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، المنتمي لـ"التيار الوطني الحر"، حمّل في تصريحات له اليوم، الحريري مسؤولية تأخير إنجاز الحكومة الجديدة، مشيرا إلى عدم وجود قرار واضح لدى الحريري بقبول أو رفض رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة.

كان الحريري قد أبدى استعداده لترؤس حكومة إنقاذ مصغرة تضم فقط وزراء اختصاصيين (تكنوقراط) بمعزل عن الولاءات السياسية والحزبية، حتى يمكن استعادة الثقة محليا ودوليا والحد من نتائج الانهيار المالي والاقتصادي الذي يتعرض له لبنان، في حين يصر حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر على أن تكون صيغة الحكومة الجديدة تكنو-سياسية بحيث تجمع ما بين السياسيين والتكنوقراط مع تفضيل أن يكون الحريري على رأسها.