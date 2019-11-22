تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة "زنا المحارم" التي شهدتها منطقة الشروق بمحافظة القاهرة، المتهم فيها عامل باغتصاب ابنته هو ونجله، ومعاشرتها كرها 9 سنوات.

وقالت المجني عليها، "نادية"، 24 سنة، في البلاغ المقدم منها ضد والدها وشقيقها، إن الأخيرين عاشراها بالإكراه على مدار 9 سنوات عقب وفاة والدتها، وأنهما كان يكبلاها حتى يتمكنا من ممارسة الرذيلة، منوهة بأنها ظلت محتجزة من قبل المتهمين طيلة تلك المدة، حتى تمكنت من الهرب بمساعدة جارتها، وبعدها أبلغت عن الواقعة.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إن النيابة استعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بالفتاة، لمعرفة عما إذا كانت تعرضت للاغتصاب من قبل والدها وشقيقها من عدمه، بعدما أكدت التحريات الأولية صحة الواقعة.

وكانت نيابة الشروق، قررت عرض الفتاة ضحية الاغتصاب على يد والدها وشقيقها (24 سنة) على الطب الشرعي، لبيان تعرضها للاعتداء، وكيفية حدوثه وتوقيت ذلك، خاصة أنَّ الضحية، أكّدت في التحقيقات، أنَّها تعرضت للاعتداء كرها على مدار 9 سنوات.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.

بداية الواقعة، ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بالقاهرة، يحمل تفاصيل مروعة، لواحدة من جرائم "زنا المحارم"، بعدما تبين تعرض فتاة للاعتداء الجنسي على مدار 9 سنوات كاملة، من والدها وشقيقها، بعد احتجازها مكبّلة في إحدى غرف مسكنهم، بمنطقة الشروق بالقاهرة.

ووفقا للمحضر المحرر في قسم الشروق من جانب الفتاة وتدعى "نادية.ع" (24 سنة)، بعد نجاحها في الهرب، تضمن اتهامها والدها "عثمان.ح" (55 سنة- خفير)، وشقيقها "محمود" (22 سنة)، بمداومة الاعتداء الجنسي الكامل عليها لمدة 9 سنوات، منذ كانت في سن الخامسة عشرة، وهو السن الذى توفت فيه والدتها.