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شريف عرفة: السينما هي ذاكرة الأمة وقوة مصر الناعمة

شريف عرفة: السينما هي ذاكرة الأمة وقوة مصر الناعمة

وفاة جريح فلسطيني قتل أفراد من عائلته في غارة إسرائيلية على وسط غزة

وفاة جريح فلسطيني قتل أفراد من عائلته في غارة إسرائيلية على وسط غزة

مخرجة فيلم "عالم الخيال": قدمنا الكوميديا السوداء عن الهبوط على القمر

مخرجة فيلم "عالم الخيال": قدمنا الكوميديا السوداء عن الهبوط على القمر

القمر الصناعي في السينما خيال علمي.. سلاح يتصدى له "جيمس بوند"

القمر الصناعي في السينما خيال علمي.. سلاح يتصدى له "جيمس بوند"

نصر: اتفاقيات لتعميق الشراكات بالقارة على هامش "أفريقيا 2019"

نصر: اتفاقيات لتعميق الشراكات بالقارة على هامش "أفريقيا 2019"

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"الوطن" في رحلة إنقاذ قصر "الشناوي" بالمنصورة.. خبر وسؤال ثم إحالة للنيابة

في 6 خطوات.. كيف تشاهد مباراة نهائي بطولة أمم أفريقيا مجانا؟

في 6 خطوات.. كيف تشاهد مباراة نهائي بطولة أمم أفريقيا مجانا؟

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المدارس مقبرة الهوايات

المدارس مقبرة الهوايات

الموعد والقنوات والحفل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة نهائي أفريقيا

الموعد والقنوات والحفل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة نهائي أفريقيا

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منها بيع صندوق مصر السيادي لأصول الدولة.. الحكومة تنفي 13 شائعة

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