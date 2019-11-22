خلال ساعات سيُطلق القمر الصناعي المصري "طيبة سات 1"، وهو ما سيعود بالنفع على أكثر من مستوى، وترصد "الوطن" في هذا التقرير 6 عوائد على مصر من إطلاق "طيبة سات 1"، وفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

1- بإطلاق القمر المصري ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يُمثل طفرة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

2- سوف يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة والتي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر، وفقاً لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ووضع مصر في المكانة التي تليق بها والتي تستحقها إقليمياً ودولياً.

3- القمر الصناعي "طيبة سات 1" يأتي في إطار تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.

4- يعمل على المساهمة في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري وتوفير تغطية شاملة لبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019 واستضافتها لوكالة الفضاء الأفريقية.

5- سوف يُسهم في دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت واسعة النطاق للمناطق النائية والمنعزلة، من أجل دعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وكذلك سعيا لسد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.

6- سيساهم في النهوض بقطاعات: البترول والطاقة والثروة المعدنية، والتعليم، والصحة، والقطاعات الحكومية الأخرى، وسيدعم أجهزة الدولة كافة في مكافحة الجريمة والإرهاب.