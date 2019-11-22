"قول رأيك في الفيلم.. لو عجبك هيفوز بجائزة الجمهور"، شعار رفعته إدارة مهرجان القاهرة السينمائي لدورته 41، في أفلام المسابقات، في ظل تخصيص جائزة الجمهور لعدد من الأفلام، بعيدا عن رأي النقاد، وتحمل اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، الذي رحل عن دنيانا في شهر يوليو 2019، وكان يشغل منصب المدير الفني للمهرجان.

20 ألف دولار، قيمة الجائزة التي سيمنحها مهرجان القاهرة السينمائي، للفيلم الأفضل والذي يفوز وفقا لتصويت الجمهور.

وتحمل الورقة، التي يقوم بعض الشباب القائمين على التنظيم بتوزيعها على الجمهور، أثناء دخول عرض الفيلم المعني بهذه الجائزة، "اسم الفيلم، الدولة، اسم المخرج"، بأرقام من (1) إلى (5) باللغتين العربية والإنجليزية.

ونبّه "المهرجان"، في الورقة، إلى أن رقم (5) هى الأفضل للفيلم في حال نال إعجاب المشاهد، و(1) هو الرقم الأقل في حال إذا لم يستحوذ الفيلم على الإعجاب المنتظر.

"رجاء القطع عن تقييمك للفيلم"، رسالة حملتها ورقة التقييم الموزعة على الوافدين لمشاهدة الأفلام، بنزع الرقم الذي تم منحه من وجهة نظرهم تقييما للفيلم، وتقديمها عند الخروج.