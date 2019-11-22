فرضت الولايات المتحدة، اليوم، عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي "لدوره في فرض قيود واسعة على شبكة الإنترنت في إيران" التي تشهد موجة احتجاجات كبيرة.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان أن "المسؤولين الإيرانيين يدركون أن وجود شبكة إنترنت حرة ومفتوحة في البلاد يكشف عدم شرعيتهم، لذلك يسعون إلى فرض قيود عليها، من أجل خنق التظاهرات المناهضة للنظام".

واندلعت المظاهرات في أنحاء البلد الخاضع لعقوبات في 15 نوفمبر الجاري بعدما تم رفع سعر البنزين بنسبة تقارب 200 بالمئة، فيما اتّهمت منظّمة العفو الدولية السلطات باللجوء المفرط إلى "القوّة المميتة لسحق مظاهرات سلميّة في معظمها" وقدّرت "مقتل 106 متظاهرين على الأقلّ".

وما زال الإنترنت محجوبا بشكل عام في إيران، اليوم، لليوم السادس على التوالي، رغم إعلان مسؤولين ووكالات أنباء أن انقطاع الشبكة بدأ يتراجع تدريجيا.

وقال وزير الاتصالات لوكالة أسنا أن الاتصال قد عاد في بعض المحافظات لكنه لم يحدد موعدا للتغطية الكاملة، وأوضح محمد جواد آذري جهرومي "سيتم إعادة ربط أماكن أخرى" بناءً على أوامر من المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا أن الوزارة لا تزال تجري تقييما للأضرار.

وأشارت الوكالة إلى عودة الإنترتت إلى الهاتف الثابت بشكل جزئي في عدد من المحافظات وفي بعض الجامعات في طهران اعتبارا من أمس الخميس، في حين أن بيانات الهاتف المحمول بإمكانها الوصول إلى المواقع المحلية فقط.

وأظهر موقع "نتبلوكس"، الذي يراقب عمليات إغلاق الشبكات، أن نسبة التشغيل الفعلي لشبكة الإنترنت في إيران بلغت 14 في المئة فقط منتصف اليوم.

وقال قائد عمليات الباسيج العميد سالار أبنوش إن قطع الإنترنت ساعد في "تعطيل الخطط المعقدة" من قبل أعداء إيران.