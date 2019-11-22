أشارت الأمم المتحدة، اليوم، إلى "تصاعد وتيرة" رحلات المهاجرين من ليبيا بعد غارات جديدة على طرابلس وضواحيها التي تشهد معارك دامية منذ أبريل الماضي، وأعربت منظمة الهجرة الدولية في بيان، عن قلقها "للتطورات الأخيرة في ليبيا حيث رصدت خلال 48 ساعة تسع سفن على الأقل تنقل أكثر من 600 مهاجر على طريق المتوسط الأوسط".

وأعلنت متحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية خلال مؤتمر صحفي في جنيف "أخذت سفن أوشن فايكينج وأوبن أرمز على عاتقها خمس سفن وأعيدت أربع سفن إلى ليبيا"، موضحة أن سفينة عاشرة وصلت بـ"وسائلها الخاصة" أمس الخميس إلى لامبيدوسا في إيطاليا وعلى متنها 74 شخصا.

ومنذ مطلع العام أرسل أكثر من 8600 مهاجر إلى مراكز احتجاز ليبية غالبا ما تكون مكتظة حيث كشفت الأمم المتحدة "ظروفاً غير مقبولة وانتهاكات لحقوق الإنسان وعمليات اختفاء".

وفي نهاية أكتوبر الماضي قررت إيطاليا تجديد اتفاق مثير للجدل لكنه فعال وقع في 2017 مع ليبيا ينص على تقديم مساعدة مالية وتدريب خفر السواحل الليبيين لوقف تدفق المهاجرين بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبدعم أوروبي دربت إيطاليا وجهزت خفر السواحل الليبيين وتستمر في دعمهم بموجب هذا الاتفاق.