"الطفل مستقبل الوطن".. احتفالية نادي النيل بالمنصورة بأعياد الطفولة

نظم نادى النيل بجامعة المنصورة، اليوم، احتفالية كبرى لأعياد الطفولة لهذا العام، بالتعاون تحت عنوان "الطفل مستقبل الوطن" مع مدارس السلام الخاصة بالمنصورة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة، بإشراف الدكتور محمد زهري، مدير نادي النيل.

حضر الاحتفالية الدكتور عبدالله جاد، عميد كلية التربية النوعية بالجامعة، وأعضاء مجلس النواب نبيل الجمل وأحمد الشرقاوي، وفيبي عبدالله، مدير مدارس السلام الخاصة بالمنصورة، والمستشار محمد حبيب، رئيس مجلس الآباء بالمدرسة، وأعضاء مجلس الآباء، والدكتور عصام عمارة، مدير التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية فردية وجماعية وفقرة باليه، وأوبريت "لعبة وحدوته" ومسرحية "دكان لعب" من طلاب مدرسة السلام الخاصة كمشاركة مجتمعية للمدرسة من نادي النيل.