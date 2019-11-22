كشفت الأجهزة الأمنية بالغربية، غموض العثور على جثة شاب في العقد الثاني من عمره، ملقاة على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، بنطاق مركز طنطا، وبها جرح قطعي بالرقبة وجروح متفرقة بالجسم.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا، يفيد بالعثور على جثة شاب، بها جرح ذبحي بالرقبة وعدة جروح متفرقة والعثور بطيات ملابسه على سلاح أبيض ومبلغ 25 جنيه، ملقاة عل طريق "القاهرة - الإسكندرية"، بنطاق مركز طنطا.

شُكل فريق بحث، قاده اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع اللواء محمد عمران، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، والعميد حسن النحراوي، مفتش الأمن العام بمنطقه وسط الدلتا، وكشفت تحريات الأمنية أن وراء الحادث بائع 17 سنة مقيم بقرية دائرة مركز السنطة، وبتقنين الإجراءات تمكن المقدم علي أبوزهرة، مفتش مباحث مركزي طنطا قطور، والرائد توفيق شهوان، رئيس مباحث مركز طنطا، من ضبطه بمسكنه.

بمواجهة المتهك اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام من المجني عليه لاعتياده التهكم عليه والسخرية منه (التنمر)، وأن المجني عليه كان يبيع له المخدرات، وعقد العزم، على التخلص منه بقتله ثأرا لكرامته وفي سبيل ذلك أعد سلاحا أبيض "سكين"، وأثناء التوجه إلى مكان البيع الخاص بالمجني عليه بزعم شراء المواد المخدرة وبعد انفراده به قام بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض محدثا إصابته التي أودت بحياته والتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بمجرى مائي بالقرب من مكان الواقعة.

كما بينت التحريات، وجود عاطل سبق، اتهامه في قضية "إيصال أمانة"، بمشاركة المجنى عليه في الإتجار بالمواد المخدرة، وبمجرد عمله بمقتل المجنى عليه توجهالى مكان البيع والاستيلاء على ما كان بحوزته من مواد مخدرة وهاتفه المحمول، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليا بقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بالاشتراك مع المجني عليه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.