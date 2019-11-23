اليوم.. مجلس الدولة يفصل في دعوى ترحيل السوريين من مصر

تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم، حكمها في الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، التي طالب فيها بترحيل السوريين المقيمين فى مصر، ممن يثبت دخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة، والمهدد للأمن القومي، والمخالفين لشروط الإقامة والمنتمين للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

وقال محمود في دعواه، إنه "منذ إندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة، مستغلين حالة الانفلات الأمنى التى ضربت مصر بعد ثورة يناير.

وأضاف أن نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول المعزول محمد مرسي لرئاسة البلاد، ودخل كثير من السوريين لمصر ممن ينتمون لجماعة الإخوان فى سوريا للأراضى المصرية بتسهيلات قدمتها لهم جماعة الإخوان الإرهابية، وأغلب هؤلاء يحملون الفكر الإخوانى الإرهابى، ووضح ذلك جليا خلال وجود الآلاف من السوريين في اعتصامي رابعة والنهضة الإرهابيين، وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن بعضهم له اتصالات مشبوهة مع جهات أجنبية معادية للدولة المصرية وعلى رأسها قطر وتركيا، ويتلقون دعما ماليا غير مسبوق للإضرار بالأمن القومى والاقتصادى المصرى، مؤكدا أنه سيتقدم بجميع المستندات الرسمية التى تؤكد هذه الاتهامات.